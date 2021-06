Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Drogeriemarkt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in die Filiale eines Drogeriemarktes in der Sonderburger Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Alarmanlage des Marktes wurde gegen 3.50 Uhr ausgelöst. Wahrscheinlich wurde der Täter dadurch gestört und er suchte das Weite. Der Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0.

