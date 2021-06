Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Ladendiebstahl in Discountmarkt im großen Stil; Angestellter eines jagt Tätern die wieder Beute ab; Zeugen gesucht

Eppelheim (ots)

Im großen Stil wollten zwei bislang unbekannte Männer am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, in einem Discount-Markt in der Grenzhöfer Straße, Ecke Handelsstraße einkaufen.

Sie packten dazu einen Einkaufswagen mit eine Motorsägen, Werkzeugkoffern, Kaffee, elektrischen Zahnbürsten, Windeln, Waschpulver und vielen Kleinartikeln proppenvoll und verließen über die Zugangstür den Markt.

Ein 20-jähriger Angestellte durchschaute sofort den Plan des Duos, folgte den Männern und jagte ihnen den Einkaufswagen mit Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro wieder ab.

Die Unbekannten sprinteten weiter zu einem geparkten grauen Renault-Van mit MA-Kennzeichen und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. , Die Ware wurde sichergestellt und soll spurentechnisch untersucht werden. Auch die Ermittlungen zum Tatfahrzeug und den Tätern laufen bereits auf Hochtouren. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 30-40 Jahre; ca. 185 cm; stämmig mit deutlichem Bauansatz; Südosteuropäer; kurze, dunkle Haare, sehr stark gebräunt. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit zwei weißen Streifen und eine kurze Hose.

2. Täter: ca. 25-30 Jahre; ca. 185 cm; sehr schlank; Südosteuropäer; dunkle Haare mit deutlichen Geheimratsecken, stark gebräunt. Er trug ein rotes Polo-Shirt, dunkle kurze Hosen und schwarze Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den beiden Tätern und deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06224/766377 oder dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell