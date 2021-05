Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Chicken Wings lösen Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Im Backofen vergessene Chicken Wings lösten am Samstag gegen 20:55 Uhr in der Jahnstraße in Renningen erst einen Rauchmelder und in der Folge einen Einsatz der Renninger Feuerwehr aus. Die öffnete die betreffende Wohnungstüre beschädigungsfrei und traf in der verrauchten Wohnung auf den Bewohner, der augenscheinlich eingeschlafen war und sein Essen im Backofen vergessen hatte. Der 48-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell