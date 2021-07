Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pyrotechnik verraucht Hausflur und ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Neuss (ots)

Am Freitagabend (9.7.), gegen 21:15 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaarster Straße aus. Die Feuerwehr lüftete das Treppenhaus mit einem Hochleistungsventilator und fand Reste eines pyrotechnischen Gegenstandes, der als wahrscheinliche Ursache anzusehen ist.

Wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt nun die Kriminalpolizei. Einige Bewohner mussten vorsorglich aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.

Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an das Kriminalkommissariat 11 zu wenden.

