POL-UL: (GP) Ebersbach/Fils - Staatsanwaltschaft und Polizei teilen mit: Ermittler suchen weitere Zeugen /

Nach dem Tod eines 26-Jährigen in Ebersbach an der Fils laufen die Ermittlungen der Soko auf Hochtouren. Die Ermittler hoffen weiter auf Zeugen, die Hinweise geben können.

Insbesondere suchen die Ermittler einen Radfahrer und zwei Mädchen. Wie die Polizei bei den Vernehmungen erfuhr, soll der Radfahrer auf dem Schotterweg kurz vor 18 Uhr in Richtung Reichenbach/Plochingen gefahren sein. Nahe der Brücke sei er dem späteren Opfer der Tat und seiner Lebenspartnerin begegnet. Der Radler hatte eine Leuchte am Rad, zusätzlich eine Stirnleuchte. Er trug typische Radlerkleidung mit Reflektoren. Ebenfalls auf dem Schotterweg noch vor der Brücke der Albstraße, gingen zwei Mädchen etwa zur selben Zeit in dieselbe Richtung. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie etwa 15 bis 18 Jahre alt sind. Eines der Mädchen hat dunkle lange Haare. Sie wurden nahe der Treppe zum Fußgängerüberweg gesehen.

Die genannten Personen sind für die Ermittler möglicherweise wichtige Zeugen. Die Polizei bittet sie deshalb, sich zu melden. Die Ermittler bitten aber auch weitere Personen, die sich am Montag vor Weihnachten gegen 18 Uhr auf dem Weg an der Fils neben dem Gentenriedweg und der Kanalstraße aufgehalten haben, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

Wie berichtet, wurde ein 26-Jähriger am Montag vor Weihnachten gegen 18 Uhr während eines Spaziergangs auf dem Schotterweg an der Fils in Ebersbach getötet. Inzwischen richtet sich ein dringender Verdacht gegen die Lebenspartnerin und den Bruder des Getöteten. Beide sitzen in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, auch zum Motiv der Tat, laufen noch immer auf Hochtouren.

