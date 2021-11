Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Raub - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Raub

Fulda - Am Donnerstagnachmittag (18.11.), gegen 17.55 Uhr, kam es in einem Ladengeschäft in der Florengasse zu einem versuchten Raub. Nachdem zwei bis dato unbekannte Täter den Laden betreten hatten, bedrohte einer von ihnen den 71-jährigen Mitarbeiter an der Kasse augenscheinlich mit einem silbernen Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Als der 71-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, flüchteten die Männer aus dem Geschäft in Richtung Schlachthausgasse. Der Mitarbeiter kann die Täter wie folgt beschreiben: Die Männer waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Einer der Täter war circa 175 cm groß, schlanker Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose, weißer Jacke oder Hoodie mit "Raiders"-Abzeichen auf dem Rücken, schwarzer Kopfbedeckung und schwarzer Maske. Der zweite Täter war circa 185 cm groß, schlanker Statur, dunkel bekleidet mit Kapuze über dem Kopf. Er trug ebenfalls eine schwarze Maske. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld - Am Donnerstagnachmittag (18.11.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bramvirst" ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

