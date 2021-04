Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw-Aufbruchserie in Ermschwerd und Eltmannshausen

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht ereigneten sich eine Vielzahl von Autoaufbrüchen im Werra-Meißner-Kreis. Betroffen waren der Witzenhäuser Ortsteil Ermschwerd sowie der Eschweger Ortsteil Eltmannshausen.

BISLANG SIEBEN AUFBRÜCHE IN ERMSCHWERD

Nach bisherigen Ermittlungen wurden in der vergangenen Nacht bislang sieben Pkws in Ermschwerd aufgebrochen. Betroffen waren die Straßen "Am Hagelholz", "Am Burgberg", im Rodebergsweg und in der Straße "Hinter den Höfen". In den meisten Fällen wurde nach Bargeld gesucht, worauf aufgefunden Geldbörsen im Umfeld hindeuten, aus denen nur das Bargeld gestohlen wurde. Teilweise wurde die Seitenscheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen. In einem Fall (Am Hagelholz) wurden aus einem Ford Transit Baumaschinen gestohlen. Dabei handelt es sich um ein Motorflex" Dolmer", einen "Wacker Stampfer BS 60" und eine Rüttelplatte "Ammann". In diesem Fall beträgt der Schaden ca. 1300 EUR.

ELTMANNSHAUSEN

Ergänzend zu dem heute bereits veröffentlichten Pkw-Aufbruch in der Straße "Im Oberland" in Eltmannshausen (PM v. 30.04.21, 08:20 Uhr) wurden mittlerweile vier weitere Pkw-Aufbrüche angezeigt. Die Aufbrüche ereigneten sich im Bereich der Wohrastraße, der Straße "Schulrain", der Abteröder Straße und der Kanalstraße. Bei den Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertsachen wie Bargeld entwendet.

Hinweise nehmen jeweils die Polizeistationen in Witzenhausen unter der Rufnummer 05542/93040 und Eschwege unter der Rufnummer 056512/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell