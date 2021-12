Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - 20-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Ueffeln schwer verletzt

Bramsche (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Alte Wellen" (K165) wurde eine 20-jährige Autofahrerin am Montagabend schwer verletzt. Die Bramscherin befuhr die Kreisstraße gegen 20.15 Uhr mit einem Kleinwagen von Achmer in Richtung Ueffeln. In einer Rechtskurve verlor sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto und geriet nach links von der Straße ab. Sie touchierte einen Baum, prallte anschließend gegen einen weiteren Baum und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Schwerverletzte, die anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf ca. 11.000 Euro.

