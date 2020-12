Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkohol am Steuer: Polizei stellt zwei Führerscheine sicher

HüllhorstHüllhorst (ots)

Zwei Fälle von Trunkenheit am Steuer sowie ein Ladendiebstahl beschäftigten die Polizei am Dienstag in Hüllhorst.

Zunächst fiel innerhalb kurzer Zeit ein 66-Jähriger den Beamten negativ auf. Am Vormittag soll der Mann in einem Supermarkt an der Hauptstraße einen Ladendiebstahl begangen haben. Gut eine Stunde später saß der 66-Jährige alkoholisiert hinter dem Steuer seines Pkw. Als der den Streifenwagen hinter sich bemerkte, beschleunigte er seinen Wagen. Wenig später konnten die Einsatzkräfte ihn aber an der Ecke Lienenkamp/Kurze Straße stoppen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Ebenfalls von einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung ihres Führerscheins war am Abend eine 66-jährige Autofahrerin in Schnathorst betroffen. Die Frau war zuvor im Ortskern auf der Tengerner Straße mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 45-jährigen Frau kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme blieb die Alkoholfahne der 66-Jährigen den Polizisten nicht verborgen.

