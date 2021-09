Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrt unter Drogeneinfluss und Machete dabei

Am Dienstag konnte ein berauschter 18-Jähriger Autofahrer in Künzelsau durch eine Streife angetroffen werden. Bei der Kontrolle in der Taläckerstraße gegen 22 Uhr wurde aufgrund Auffälligkeiten des Fahrers ein Drogentest durchgeführt. Dieser war positiv, woraufhin der junge Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Außerdem wurde in seinem Fahrzeug eine Machete aufgefunden. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige gegen das Waffengesetz rechnen. Zudem werden Konsequenzen bezüglich seiner Fahrerlaubnis folgen.

Schöntal / Neuhof: Frau bei Unfall leicht verletzt

In Schöntal / Neuhof wurde am Dienstagmorgen eine 50-Jährige bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie befuhr gegen 6 Uhr mit ihrem FORD Focus die Kreisstraße 2322 von Schöntal in Richtung Edelmannshof. Dabei übersah sie vermutlich den bevorrechtigten Pkw VW Polo eines 20-Jährigen. Es kam trotz Vollbremsung des Polo-Fahrers zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Öhringen: Betrunkener Rückwärtsfahrer verursacht Unfall

An Dienstagmittag verursachte ein 40-Jähriger Rückwärtsfahrer in Öhringen einen Verkehrsunfall. Dieser fuhr gegen 12.30 Uhr rückwärts in die Schillerstraße auf Höhe der Fahrschule ein und kollidierte mit dem Pkw einer 36-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt an einer roten Ampel hielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Mann musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 40-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis entzogen.

Öhringen: Mofa aus Tiefgarage geklaut

Ein himbeerrotes Mofa wurde in der Nacht auf Dienstag aus einer Tiefgarage in Öhringen entwendet. Vermutlich verschafften sich Unbekannte zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 6.00 Uhr, unbemerkt Zugang zur Tiefgarage in der Lindenallee und nahmen das Mofa mit. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon: 0941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell