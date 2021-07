Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Pedelec

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 22.07.201, in der Zeit von 09:45 Uhr - 10:20 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe das grau orange Pedelec Haibike Typ HardNine. Dieses war mittels eines Schlosses an einen Zaun am Böddinghauser Feld in Höhe 1 angekettet. Die Diebe hinterließen lediglich das Schloss an der Tatörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise zu den Pedelecdieben nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell