Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt

Menden (ots)

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag (21.07/22.07.) versuchten unbekannte Einbrecher in die Kindertagesstätte Am Papenbusch einzubrechen. Hierbei wurde u.a. eine Fensterscheibe aufgehebelt. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. An der Max-Eyth-Straße drangen die unbekannten Täter durch einen aufgeschnittenen Zaun auf das Vereinsgelände eines dortigen Sportvereins und entwendeten aus einem dortigen Geräteschuppen diverse Elektrogeräte. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (boro)

