Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeiliche Maßnahmen anlässlich eines Aufzugs von Motorradfahrern am 01.08.2021

Neuenrade/Balve (ots)

Am Sonntag, 01. August 2021, findet in Neuenrade und Balve ein Aufzug von Motorradfahrern statt. Die Anmeldung der Versammlung wurde in dieser Woche durch die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis bestätigt. Kooperationsgespräche zwischen der Polizei und dem Organisator der Versammlung haben stattgefunden. Das Thema lautet "Leis ist kein Scheiß. Fahre mit Verstand durch das Sauerland". Der Organisator rechnet mit 1.000 Teilnehmern. Ab 10 Uhr treffen sich auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes am Hüttenweg in Neuenrade Zweiradfahrer zu einer Kundgebung mit anschließendem motorisiertem Aufzug durch Neuenrade und Balve. Die Kundgebung beginnt gegen 11 Uhr. Der Beginn der Demonstrationsfahrt ist für 12 Uhr geplant. Die Versammlung wird bis zum Ende durch Einsatzkräfte der Polizei begleitet. Mit Verkehrsstörungen ist zu rechnen. Ein Pressesprecher der Polizei befindet sich im Einsatzraum. Die Polizei postet am Sonntag aktuelle Informationen zum Einsatz auf Twitter unter dem Hashtag #Neuenrade0108: www.twitter.com/polizei_nrw_mk Zum Mitlesen ist kein eigenes Twitter-Konto erforderlich.

