Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises.

Lüdenscheid (ots)

Mordkommission aus Hagen eingesetzt. Am heutigen Nachmittag, gegen 16:15 Uhr, wurde in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Werdohler Straße ein 58-jähriger Wohnungsinhaber mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann vor Ort. Da die Hintergründe für den Tod des Mannes weiterhin im Dunkeln liegen, hat die eingesetzte Hagener Mordkommission ihre Arbeit vor Ort aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell