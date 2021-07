Am gestrigen Nachmittag, gegen 14:40 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring einen jungen Mann, der Zahnbürstenaufsätze in einen präparierten Rucksack steckte und diese stehlen wollte. Der 19-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde mit der mehreren hundert Euro teuren Beute zur Polizeiwache in Iserlohn verbracht. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an.

Graffitisprüher beschmierten in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einzelne Bereiche des Bahnhofes. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern an die Polizei in Letmathe oder Iserlohn erbeten. (boro)