Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Mähroboter geklaut

Halver (ots)

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag kam es an der Susannenhöhe zu Sachbeschädigungen an mehreren dort abgeparkten Pkw und Lkw. Hierbei wurden u.a. ein Mercedes Sprinter, ein Nissan X-Trail, ein IVECO Trakker und ein SCANIA LKW S 500 nicht unerheblich beschädigt. Die Vandalen schlugen die Scheiben der Fahrzeuge ein und traten/schlugen die Außenspiegel ab. Am Ohler Weg klauten unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 13 Uhr - 14 Uhr, aus einem dortigen Garten einen Mähroboter der Marke Husqvarna. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen. (boro)

