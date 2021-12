Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unfall bei Abbiegevorgang

Kuppenheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Badstraße sind ein Leichtverletzter und rund 2.500 Euro Sachschaden zu beklagen. Gegen 16:20 Uhr dürfte eine 78-jährige BMW-Fahrerin beim Abbiegen in die Teichäckerstraße ein entgegenkommendes Kraftrad übersehen haben. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 27-jährige Kraftradfahrer leicht, eine Behandlung vor Ort war jedoch nicht von Nöten.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell