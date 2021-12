Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Aufgefahren und leicht verletzt

Achern (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein 50-jähriger Fahrer mit seinem VW-Polo auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Audi auf. Der 51-jährige Audi-Fahrer musste in der Fautenbacher Straße verkehrsbedingt abbremsen, da sich aufgrund der dortigen Ampel ein Rückstau gebildet hatte. Offenbar erkannte dies der 50-Jährige zu spät und fuhr in Folge dessen gegen 15:57 Uhr ungebremst auf seinen Vordermann auf. In Folge des Zusammenstoßes zog sich der VW-Polo-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

/jp

