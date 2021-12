Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B3 - Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Rastatt (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Smart-Lenker auf der B3 aus Richtung Karlsruhe kommend und wollte weiter geradeaus in Richtung Rastatt. Ein 56-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine, der die B3 aus Rastatt kommend befuhr, wollte an der Kreuzung links auf die Muggensturmer Landstraße in Richtung Obere Hardt Bietigheim abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Smart-Fahrer leicht verletzt wurde. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 6.000 Euro.

/ph

