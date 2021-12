Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Aufgefahren

Ettenheim (ots)

Ein Unfall hat am Montagnachmittag auf der Bundesstraße zu zwei leicht Verletzten geführt. Gegen 16 Uhr stoppte eine 46-jährige Renault-Fahrerin ihr Auto ordnungsgemäß an einer roten Ampel. Offenbar aufgrund starker Sonneneinwirkung erkannte dies ein dahinter fahrender 58-jähriger Hyundai-Fahrer zu spät und fuhr auf den Renault auf. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

