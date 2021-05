Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim: Motorroller angezündet; Zeugen gesucht

Neulußheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zündete in der Nacht zum Sonntag in der Altreutweg einen Roller an, der durch das Feuer vollständig zerstört wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim konnte nur noch die Überreste ablöschen.

Der Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, die kurz vor 3 Uhr am Sonntagmorgen verübt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

