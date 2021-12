Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Trotz Verbots am Steuer

Kappel-Grafenhausen (ots)

Aufmerksame Beamte des Polizeireviers Lahr konnten am Sonntagabend eine 25-Jährige mit ihrem Mercedes an einem Fast-Food Restaurant in der Hauptstraße feststellen. Da den Beamten bekannt war, dass die Dame vor einigen Wochen in Offenburg wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige geraten war und deshalb keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen durfte, wurde sie gegen 17:30 Uhr kontrolliert. Nachdem zudem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer ihres Wagens gesessen haben könnte, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC. Die Mercedesfahrerin wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe ins Polizeirevier Lahr verbracht. Weiterhin konnte nun auch ihr jetzt mitgeführter Führerschein beschlagnahmt werden.

