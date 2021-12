Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Vorsicht vor SMS über Paketbenachrichtigungen, Warnhinweise der Polizei

Mittelbaden (ots)

In der Vorweihnachtszeit boomen die Interneteinkäufe und die Paketdienste haben alle Hände voll zu tun. Aber Vorsicht: Wer eine Bestellung erwartet, sollte sehr aufmerksam und misstrauisch mit erhaltenen Nachrichten über die Paketzustellung umgehen. Derzeit machen verstärkt sogenannte "Phishing-SMS" eines namhaften Zulieferers die Runde. Dahinter steckt aber oftmals eine fiese Betrugsmasche. In der erhaltenen SMS wird die Lieferung eines Pakets angekündigt. Der mitversandte Link soll zur Sendungsverfolgung weiterleiten, was allerdings von dem Absender nur ein Vorwand ist, um entweder an persönliche Daten zu gelangen oder eine Schadsoftware zu installieren. In der Folge werden möglicherweise eine Fülle von SMS-Nachrichten an andere Nummern verschickt, was unter Umständen eine gehörige Stange Geld kosten könnte. Daher ist gerade in der jetzigen Jahreszeit, wenn viele Geschenke für die Lieben online bestellt werden, besondere Vorsicht geboten.

Die Polizei rät:

- Anstatt den übermittelten und möglicherweise betrügerischen Link anzuklicken, ist es besser zur Sendungsverfolgung die offizielle Webseite des jeweiligen Paketdienstes zu benutzen. - Sollte der Link versehentlich angeklickt worden sein, empfiehlt es sich, sein Handy in den Flugmodus zu setzen, damit keine ungewollten SMS versandt werden. - Wer eine verdächtige SMS erhalten hat, sollte die Nummer des Absenders blockieren, um keine weiteren Nachrichten derselben Nummer zu erhalten. - Überdies sollten keinesfalls persönliche Daten preisgegeben werden.

