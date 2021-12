Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Metzgerei, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Metzgerei in der Kaiserstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Eine bislang unbekannte Person soll zwischen Samstagmittag, 14:15 Uhr und Sonntagmittag, 15:15 Uhr versucht haben, sich über eine Schiebetür gewaltsam Zutritt zur Metzgerei zu verschaffen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

