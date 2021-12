Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handy erpresst, Polizei sucht Zeugen

Lahr (ots)

Nach einem Vorfall am Bahnhof in Lahr haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Laut Schilderung eines 17-Jährigen sei er dort kurz nach 17:30 Uhr von drei, ihm vom Sehen her bekannten Personen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Handys gezwungen worden. Das Trio sei anschließend in einen Zug Richtung Offenburg eingestiegen, habe den Zug allerdings am Bahnhof Friesenheim wieder verlassen. Eine Fahndung mit starken Polizeikräften im Bereich der Bahnhöfe in Lahr und Friesenheim führte nicht zum Antreffen von Verdächtigen. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.

/wo

