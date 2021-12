Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in einer Wohnung

Offenburg (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einer Wohnung in der Schanzstraße rief am Sonntagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg sowie des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Gegen 14:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge die Auslösung des Rauchmelders. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf einer eingeschalteten Tischlampe vergessene Textilien in Brand geraten waren. Die Wohnungsinhaber befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause und wurden im Anschluss informiert. Am Gebäude sowie der betroffenen Wohnung entstand kein Sachschaden.

