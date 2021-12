Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Scheunenbrand

Renchen (ots)

Ein Scheunenbrand hat am Sonntagabend in der Straße "Mühlgässel" zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Auslöser des gegen 20:15 Uhr ausgebrochenen Feuers könnte ein tagsüber in der Scheune befeuerter Holzofen gewesen sein. Neben dem niedergebrannten Gebäude wurden auch ein darin untergestellter Hausstand sowie andere Gerätschaften Opfer der Flammen. Personen waren während des Brandes weder in Gefahr, noch wurde jemand verletzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

