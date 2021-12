Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - mögliches geschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr touchierte der Fahrzeugführer eines silberfarbenen Mercedes beim Ausparken einen in der Spitalstraße geparkten PKW. Nach aktuellem Sachstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es hierbei an dem dort geparkten PKW zu einer Beschädigung gekommen ist. Bei dem möglicherweise beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Weitere Hinweise zu diesem PKW liegen aktuell nicht vor. Der Vorfall soll sich in der Spitalstraße im Bereich zwischen der Überführung des "Harmersbachs" und des dortigen Bahnübergangs zugetragen haben.

Besitzer eines dunklen PKWs, die zum Unfallzeitpunkt ihr Fahrzeug in dem genannten Bereich abgestellt hatten und frische Beschädigungen im Bereich der Stoßstange feststellen sollten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832/97592-0 in Verbindung zu setzen. /WBL

