Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Diebstahl

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr wurde ein Diebstahl in einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße gemeldet. Nachdem ein 15-Jähriger ein Six-Pack-Bier entwendet haben soll, flüchtete er mit dem Diebesgut auf einen Parkplatz einer nahe gelegenen Hotelzufahrt. Er konnte dabei von zwei Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund seiner Aggressivität mussten die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenburg den stark alkoholisierten Jugendlichen fixieren und mit zur Dienststelle nehmen. Dort konnte er schließlich in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell