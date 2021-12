Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau hoffen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf Hilfe aus der Bevölkerung. Ein 42-Jähriger stellte seinen PKW am Donnerstagmorgen in der Benshurststraße in einer Parkbucht am dortigen Bach ab. In der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 14:50 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer mit dem geparkten VW Kleinbus. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 1.200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit den Ermittlern des Polizeipostens Lichtenau, unter der Telefonnummer: 07227 2221, in Verbindung zu setzen.

/mw

