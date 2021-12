Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Weiterfahrt gestoppt

Lahr (ots)

Mit einer ganzen Reihe an Anzeigen muss sich seit Donnerstag ein 45 Jahre alter Rollerfahrer auseinandersetzen. Einer Polizeistreife fiel gegen 15:15 Uhr das Gefährt des Mannes in der Rheinstraße auf. Der 45-Jährige ignorierte zunächst offenbar die Anhaltezeichen und das Blaulicht des Streifenwagens, bis er schließlich in der Albrechtstraße gestoppt werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht auf den Roller der Marke Honda ausgegeben war. Weiterhin konnte mit Hilfe eines mobilen Prüfstands festgestellt werden, dass der Roller die zulässige Maximalgeschwindigkeit überschritt. Dem nicht genug stand der Fahrer offenbar unter dem Einfluss gleich mehrerer berauschender Mittel: Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamine, sodass in der Folge eine Blutentnahme angeordnet wurde.

