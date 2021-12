Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Sperrung nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Hügelsheim (ots)

Der zunächst mutmaßlich schwer Verletzte bei dem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstagmittag auf der L 75, verstarb in Folge eines medizinischen Leidens am Abend in einer Klinik. Diese medizinische Ursache führte ursächlich offenbar auch dazu, dass der 69-Jährige mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geriet und dort den Ford eines entgegenkommenden 63-Jährigen streifte. Anschließend kam der Mercedes neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Ford-Lenker wurde nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme waren neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes Kräfte der örtlichen Feuerwehr vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.

/pk

Erstmeldung vom 9. Dezember 2021, 16.42 Uhr

POL-OG: Hügelsheim - Sperrung nach Verkehrsunfall

Hügelsheim Aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme ist die L 75, Ortsdurchfahrt Hügelsheim, derzeit voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich der nördlichen Ortseinfahrt gegen 15.22 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Mercedes und einem Ford. Eine Person ist mutmaßlich schwer verletzt. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sind vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

/ag /pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell