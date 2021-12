Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - E-Bike gestohlen, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 14:40 Uhr, ein mit einem Kabelschloss gesichertes E-Bike in der Hahnengasse. Das gelbe Fahrrad der Marke "Haibike" Modell "SDURO HardSeven" stand an einem Fahrradständer beim Nebeneingang des Friedhofes. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ph

