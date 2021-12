Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Fahrradfahrer schwer verletzt

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 27-jähriger Fiat-Fahrer auf der Bertha-Benz-Straße. Als er gegen 6:50 Uhr in die Braunmattstraße abbiegen wollte, erfasste er einen 41 Jahre alten Fahrradfahrer, der die Braunmattstraße querte. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Zweiradlenker auf die Motorhaube und Frontscheibe des Fahrzeugs geschleudert. Im Anschluss kam er rechtsseitig neben dem Wagen zum Liegen. Nach einer Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 5.000 Euro.

