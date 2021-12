Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Breisgaustraße. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher sämtliche Zimmer und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Diebesgut. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/mw

