POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

A6 / Wimmental: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Dienstagnachmittag musste die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim komplett gesperrt werden. Gegen 14 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Lkw mit Anhänger die Autobahn in Richtung Mannheim. Kurz vor dem Weinsberger Kreuz bemerkte der Mann scheinbar das Stauende nicht und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und wurden durch den Rettugnsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurde die Ladung eines Lasters auf sämtlichen Fahrbahnen verteilt. Hierbei handelte es sich größtenteils um Glas, welches zerbrach und sich über die Autobahn verteilte. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahnen musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Ein Ausleitung des Verkerhs wurde an der Anschlussstelle Bretzfeld eingerichtet.

