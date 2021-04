Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Ein 22-Jähriger steht in dem Verdacht am Montagnachmittag berauscht mit seinem Auto gefahren zu sein. Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann mit seinem VW in der Hölzerner Straße in Bretzfeld. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen, die nun untersucht wird. Sofern in dieser ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss der 22-Jährige mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Öhringen: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Sonntagabend und Montagabend mit seinem Fahrzeug einen in Öhringen geparkten Pkw. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 20 Uhr touchierte der Unfallverursacher den auf einem Parkplatz eines Sportvereins in dem Pfaffenmühlweg abgestellten VW Passat. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

A6 / Öhringen: Fahrzeug nach Wildwechsel auf der Autobahn überschlagen

Nach einem Ausweichmanöver eines 41-Jährigen überschlug sich sein Auto auf der Autobahn 6 bei Öhringen. Am Montagmorgen, gegen 0.45 Uhr, befuhr der Mann mit seinem BMW 320d die Autobahn in Richtung Mannheim. An der Anschlussstelle Öhringen querten mindestens zwei Hasen die Fahrbahn, woraufhin der Fahrer mit seinem Wagen auswich. Dabei verlor er die Kontrolle über den BMW, woraufhin sich das Auto mehrfach überschlug. Der Pkw kam im Grünstreifen zwischen der Ab- und Auffahrt der Autobahn auf dem Dach zum Liegen. Der 41-Jährige kam mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

