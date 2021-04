Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Fahrzeug von Unbekannten zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Übers Wochenende zerkratzte eine unbekannte Person einen in der Tauberbischofsheimer Gartenstraße geparkten Suzuki. Der Wagen stand von Freitagmittag bis Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, am Fahrbahnrand vor der Hausnummer 37. In diesem Zeitraum hinterließ der Unbekannte mehrere Kratzspuren an dem PKW. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Weikersheim: Einbruch in Garagen

Am frühen Samstagmorgen brachen ein oder mehrere Unbekannte in drei Garagen in Weikersheim ein. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr drangen die Täter in die Garagen in der Humboldtstraße ein und durchsuchten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, die Täter hinterließen allerdings Schäden in Höhe von knapp 600 Euro. Zeugen die im angegebenen Zeitraum rund um die Humboldtstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Lauda-Königshofen - Sachsenflur: Rechts überholt und schon hat's gekracht

Weil ein LKW-Fahrer mit seinem Gefährt am Montagvormittag in Lauda-Königshofen-Sachsenflur rechts an einem anderen Sattelzug vorbeifuhr, kam es auf der B292 zu einem Unfall. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Boxberg. In Sachsenflur beschreibt die Fahrbahn eine enge 90-Grad-Kurve. Um diese durchfahren zu können, musste der 81-Jährige in weitem Bogen nach rechts dem Verlauf der Vorfahrtsstraße folgen. Weil ihm allerdings Fahrzeuge entgegenkamen musste er seinen Sattelzug kurz anhalten. Der Mann hatte wohl nicht bemerkt, dass ein 54-Jähriger mit seinem LKW zeitgleich den Sattelzug rechts überholte und fuhr, nachdem er den Gegenverkehr durchgelassen hatte, an. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Schäden in Höhe von 3.500 Euro entstanden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell