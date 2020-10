POL-OH: Glasschiebedach von Opel Vectra gestohlen - Werkzeugcontainer aufgebrochen - In Einfamilienhaus eingebrochen

Polizeipräsidium Osthessen

Glasschiebedach von Opel Vectra gestohlen

Alsfeld - Das Glasschiebedach eines roten Opel Vectra war in der Nacht zu Freitag (09.10.) das Ziel von unbekannten Dieben - sie hebelten die Scheibe aus der Verankerung und entwendeten diese. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Es entstand geringer Sachschaden.

Werkzeugcontainer aufgebrochen

Grebenhain - Zwei Freischneider, einen Benzinkanister und eine Werkzeugtasche im Gesamtwert von rund 500 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (11.10.) in der Straße "Am Katzenteich". Um an das Diebesgut zu gelangen, hebelten die Täter den Container des Angelvereins auf. Hierbei entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Herbstein - Einen Tresor mit Bargeld entwendeten Unbekannte am Sonntagmorgen (11.10.), zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr, aus einem Einfamilienhaus in der Lanzenhainer Straße - dabei nutzen sie die Abwesenheit der Hausbewohner aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter gewaltsam über die Haustür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert.

