POL-OG: Kehl - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es offenbar am Montagvormittag auf einem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Rheinstraße. Nach derzeitigem Stand soll eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten oder orangenen Pkw zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mitsubishi beschädigt haben. Die 26-jährige Fahrerin des geparkten Fahrzeugs beobachtete den Parkvorgang von einem Balkonfenster aus und beschwerte sich bei der Dame, da sie zugeparkt gewesen sei. Kurz darauf habe sich ein Passant in das entstandene Streitgespräch eingemischt, woraufhin die mutmaßliche Unfallverursacherin ihr Auto umgestellt habe. Den Schaden am Mitsubishi, der sich auf zirka 1.000 Euro beläuft, stellte die Mittzwanzigerin erst im Nachgang des Unfalltages fest. Laut Zeugenaussage sei die mögliche Verkehrssünderin etwa 30 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß gewesen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen des Vorfalls und bitten insbesondere den Passanten, sich unter der Telefonnummer: 07851 8930 zu melden.

