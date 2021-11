Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Auto mutwillig beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht in Tiefgarage

Am Montag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in einer Tiefgarage in der Albert-Roller-Straße einen geparkten Audi A6 und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Korb: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Montag zwischen 10:55 Uhr und 14:55 Uhr ein in der Gottlob-Beck-Straße geparkter Fiat Panda beschädigt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Zwei Verletzte nach Unfall auf der Bundesstraße

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ca. 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Ein 27-jähriger Ford-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel den Mini eines 77-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

Winnenden: Aufgefahren

Eine 39-jährige Nissan-Fahrerin fuhr am Montag gegen 14:15 Uhr die Waiblinger Straße in Richtung Bundesstraße entlang. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autofahrer aufgrund einer roten Ampel bremsen mussten und fuhr auf den Audi einer 29-Jährigen auf. Dieser wurde anschließend noch auf den davor fahrenden Opel einer 38-Jährigen aufgeschoben. Der 31 Jahre alte Beifahrer im Audi erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 9 Uhr und 13:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in der Ulrichstraße den Außenspiegel eines geparkten Peugeot und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Montag gegen 12:15 Uhr streifte eine Autofahrerin beim Vorbeifahren in der Fellbacher Straße den Außenspiegel eines anderen Pkw. Nachdem sie hierauf vom vermutlichen Besitzer des Fahrzeugs angesprochen wurde, wurde vereinbart, dass die Dame eine Haltemöglichkeit sucht und anschließend zur Unfallörtlichkeit zurückkommt. Als die Frau kurze Zeit später wieder zur Unfallörtlichkeit kam, waren der Mann und das Fahrzeug, das die Frau als silbernen Kleinwagen beschrieb, nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Fellbach sucht nun den Besitzer des beschädigten Autos bzw. sonstige Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Unfallfucht

Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Kleiststraße einen geparkten Opel Corsa und verursachte hierdurch Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Großerlach: Verkehrsunfallflucht

Am Montag zwischen 8:25 Uhr und 12:35 Uhr wurde ein in der Großerlacher Straße geparkter Jeep von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro an dem Jeep. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Auto mutwillig beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 6 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter einen in der Gartenstraße geparkten VW und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt, ein Türgriff abgerissen und eine Delle an der Schiebetüre verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

