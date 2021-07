POL-LM: +++Scheibe von PKW eingeschlagen und Rucksack entwendet+++Fahrradcodieraktion in Limburg+++Gegen Mauer gefahren und geflüchtet+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Scheibe von PKW eingeschlagen und Rucksack entwendet+++Fahrradcodieraktion in Limburg+++Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

1. Scheibe von PKW eingeschlagen und Rucksack entwendet, Bad Camberg, Pfarrgasse, Donnerstag, 01.07.2021, 11:12 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen wurde in Bad Camberg eine Scheibe an einem PKW eingeschlagen und der Rucksack daraus gestohlen. Eine 34-Jährige stellte gegen 09:40 Uhr ihren VW auf dem Kirchplatz ab. Als sie gegen 11:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurück kehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür mit einem Pflasterstein eingeworfen hatte. Außerdem wurde der Rucksack mitsamt Portemonnaie aus dem VW gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Fahrradcodieraktion in Limburg

Samstag, 10.07.2021, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie)Die Polizei führt in der kommenden Woche eine Fahrradcodieraktion bei der Polizeistation Limburg durch. Am Samstag, dem 10.07.2021 vor der Polizeistation Limburg (Offheimer Weg 44) können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrrad kostenlos durch die Polizei codieren lassen. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrads gefräst. Der Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer oder die rechtmäßige Besitzerin gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein auf der Gravur angebrachter Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist, wodurch Diebe direkt abgeschreckt werden sollen. Voraussetzung für die Codierung eines Fahrrads ist das Mitbringen eines Kaufbelegs oder eines sonstigen Eigentumsnachweises für das Fahrrad sowie eines gültigen Personaldokuments. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Die Aktion findet ausschließlich unter Beachtung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist obligatorisch. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse praevention.pd-lm.ppwh@polizei.hessen.de oder per Telefon unter der Rufnummer 06431/9140-241 anmelden. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

3. Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Elz, Weberstraße/ Hofackerweg Donnerstag, 01.07.2021, 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie)Am Donnerstagmittag fuhr ein Fahrzeug in Elz gegen einen Mauer und floh dann vom Unfallort. Gegen 17:00 Uhr bemerkte ein 42-Jähriger, dass an seinem Grundstück in Elz frische Schäden an der Begrenzungsmauer zu finden waren. So muss ein Fahrzeug über den Hofackerweg gefahren sein und hat dabei die Natursteinmauer beschädigt. Danach floh der Täter/die Täterin von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Blitzerreport

(Wie) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag, 09.07.2021: Gem. Beselich, B 49, Höhe Heckholzhausen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

