Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Aalen (ots)

Murrhardt: Polizeihubschrauber suchte nach vermisstem Mann Am Montagabend gegen 23:00 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Seniorenhaus in Murrhardt der Polizei, dass ein 62jährigen Mann aus der Einrichtung vermisst wird. Der Mann war für die Witterungsverhältnisse nur leicht bekleidet, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Durch Zeugen wurde ein Mann, auf den die Beschreibung zutraf, am Bahnhof Murrhardt gesehen. Dort soll er in einen Zug eingestiegen sein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand, wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierzu wurden die Beamten durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Nachdem die Suche zunächst erfolglos blieb, meldete sich gegen 02:00 Uhr ein Zeuge, der am Bahnhof Crailsheim einen älteren und offensichtlich unterkühlten Mann aufgegriffen hatte. Tatsächlich handelte es sich um den vermissten 62jährigen Mann. Dieser wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

