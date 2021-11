Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Iveco-Linienbus befuhr am Montag gegen 6:3 Uhr die Blaufelder Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz nach dem Bahnübergang kam dem Bus im dortigen Kurvenbereich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Dieser kam zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte mit seinem PKW den Bus. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort. An dem Bus entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Reifen:

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, 17:30 Uhr und Montag, 11:30 Uhr aus einer Tiefgarage in der Staufenstraße einen Satz mit Kompletträdern im Wert von rund 300 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell