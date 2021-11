Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Rund 5500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Werderstraße / Burgstraße. Eine 39 Jahre alte Toyota-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 54-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde niemand.

Oppenweiler: Von Straße abgekommen

Ein 68 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Samstag kurz nach 9 Uhr die Hauptstraße in Richtung Sulzbach entlang, als er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach rechts von der Straße abkam. Anschließend prallte das Auto gegen einen Laternenmast und kam dort zum Stehen. Der 68-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell