POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:Von Fahrbahn abgekommen

Wolpertshausen: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 37-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Samstagabend gegen 18:30 Uhr die L2218 in Richtung Cröffelbach. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund der Witterung von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Erderhöhung. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. Das Fahrzeug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

