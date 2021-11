Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Illegale Müllentsorgung, Ladungssicherung, Unfallflucht, Brand, Unfälle unter Alkohol und Drogeneinfluss

Aalen (ots)

Murrhardt: Hund während der Fahrt im Auto nicht gesichert Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde eine 18jährige VW-Fahrerin in Murrhardt an der Einmündung Hörschbachstraße / Brennäckerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel auf, dass die Fahrerin während der Fahrt einen kleinen Hund ungesichert auf ihrem Schoß transportierte. Da ein Hund, welcher im Auto transportiert wird, nach dem Gesetz wie Ladung zu behandeln ist, stellte diese Art des Transportes einen Verstoß gegen die Ladungssicherung dar. Ein Hund, egal welcher Größe, sollte durch spezielle Gurte gesichert oder in einer Transportbox im Auto mitgeführt werden. Nur so kann eine Gefährdung des Fahrers durch das Tier ausgeschlossen werden.

Backnang: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto Am Sonntagmorgen, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 43jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Sachsenweiler Straße in Richtung Backnang. Dort wurde er durch eine Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des Verdachtes, dass der Mann unter Alkohol -und Drogeneinfluss stehen könnte, wurden entsprechende Tests durchgeführt. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einer Strafanzeige rechnen.

Welzheim: Sperrmüll im Wald entsorgt

Am Samstagmittag, gegen 11:40 Uhr, stellte ein Spaziergänger im Wald beim "Ebniseekreisel" direkt neben einem Schotterweg, eine wilde Müllablagerung fest. Offensichtlich hatte sich dort jemand seines Sperrmülls entledigt. Die Beamten vom Polizeiposten Welzheim fanden unter anderem einen Rollcontainer, einen Stuhl, einen Koffer, einen großen Blumenkübel sowie Kabel vor. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Welzheim (Tel. 07182/92810) zu melden. Die Ermittlungen zum Täter dauern derzeit an.

Schorndorf: Alkoholisiert Unfall verursacht Am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, befuhr eine 46jährige VW-Fahrerin die Landesstraße von der Ortsumfahrung Haubersbronn kommend in Richtung dem Kreisverkehr zur B 29. An der Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Schorndorf überfuhr sie die Mittelinsel, verursachte dort einen Flurschaden und beschädigte einen Begrenzungsstein, so dass hierbei auch ein Schaden an ihrem Fahrzeug entstand. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet. Diese hatte danach kurzen Kontakt mit der Fahrerin und alarmierte die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Schorndorfs vor Ort kamen, stellten sie bei der 46jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Verdacht der Alkoholisierung bestätigte sich nach dem Alkoholtest. Die Fahrerin musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, ihr Führerschein wurde einbehalten und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Rudersberg: Spiegel gestreift und weitergefahren Am Samstagabend, gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 56jähriger Porschefahrer die Landesstraße vom Rettichkreisel bei Rudersberg in Richtung Kallenberg. Dort kam ihm eine Fahrzeugkolonne mit drei Autos entgegen. Eines der drei Fahrzeuge streifte den Außenspiegel des 56jährigen. Nachdem dieser sein Fahrzeug wendete, um nach dem Verursacher zu sehen, war kein Fahrzeug mehr vor Ort. Zum Verursacherfahrzeug konnte der Porschefahrer aufgrund des starken Nebels keine Angaben machen. Der Sachschaden am Porsche wir auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/204-0) zu melden.

Korb: Heißes Fett verursacht Brand

Am Samstagmittag, gegen 11:40 Uhr, stellte eine 27jährige Frau einen Topf mit heißem Fett vom Herd und öffnete in der Folge das Fenster. Anschließend verließ sie die Wohnung. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich das Fett und setzte Teile des Kücheninventars und der Tapete in Brand. Glücklicherweise wurde hierbei kein Bewohner des Mehrfamilienhauses verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Weinstadt: Bauschutt illegal entsorgt und Zeuge eingeschüchtert Am Samstagabend, gegen 17:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie am Utzberg, beim Landgut Burg, die Insassen eines Pkw ausstiegen und mehrere Betonsteine und Bauschutt an einen kleinen Wall warfen. Anschließend stiegen sie wieder ein und fuhren davon. Als der Zeuge den Müllsündern hinterherfuhr und sie zur Rede stellen wollte, kam es zu Streitigkeiten, welche dazu führten, dass sich die Personen wieder ins Auto setzten und davonfuhren. Der Zeuge meldete den Vorfall schließlich der Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Müllsünder müssen nun mit einer Geldbuße rechnen.

