POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 06.11.2021, 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Schrozberg: Suche nach geschädigtem Lkw

Am Freitagmorgen gegen 07:48 Uhr wollte eine 30-jährige BMW-Fahrerin auf der L1022 in Fahrtrichtung Schrozberg einen Sattelzug überholen. Hierbei merkte die Fahrerin, dass sie den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr nicht beenden konnte und bremste stark. Beim Wiedereinscheren nach rechts streifte sie den Auflieger des Sattelzuges. Am BMW entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim sucht Zeugen die Angaben zum beteiligten Sattelzug machen können. Es handelte sich um einen Sattelzug mit rotem Führerhaus und weißem Auflieger mit grünem Streifen. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 07951 4800.

