POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Eine 46-jährige VW-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr von der Breiteichstraße in die K2576 einbiegen. Hierbei übersah sie eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin, welche bereits auf der K2576 in Richtung der Autobahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro entstand.

Braunsbach: Schwerer Unfall auf der Autobahn

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:15 kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Kochertalbrücke zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr auf eine 46-jährige VW-Fahrerin auf. Der VW geriet dabei ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam im Anschluss quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein dahinterfahrender 45-Jähriger Lkw-Fahrer stoppte sein Fahrzeug in einer Nothaltebucht und wollte der VW-Fahrerin helfen. Während der 45-Jährige zu dem auf der Fahrbahn stehenden VW lief, konnte ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den querstehenden Pkw der Frau auf. Während der Mercedes nach rechts abgewiesen wurde, prallte er gegen den BMW eines 27-Jährigen, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. Durch die Kollision wurde der 45-Jährige Lkw-Fahrer auf der Fahrbahn erfasst und mittelschwer verletzt. Die VW-Fahrerin erlitt ebenfalls mittelschwere Verletzungen und wurde sofort in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, weshalb sich zwischenzeitlich ein Rückstau bildete. Die Verkehrspolizeidirektion Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum bislang unbekannten unfallverursachenden Lkw-Fahrer

