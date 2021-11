Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geld aus der Hand gerissen - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 21-Jähriger musste zur Blutentnahme

Gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen sollte in der Stuttgarter Straße der Fahrer eines Audi von Beamten des Aalener Polizeireviers einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen werden. Anhaltezeichen durch den Streifenwagen ignorierte der Autofahrer; er fuhr in Richtung Friedrichstraße weiter und bog dann auf den Parkplatz beim Rathaus ein. Hier stieg er aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Da der 21-Jährige jedoch betrunken war, stürzte er zu Boden und konnte dort von den Polizeibeamten "eingesammelt" werden. Ein entsprechender Test konnte wegen der starken Alkoholisierung des jungen Mannes nicht durchgeführt werden, zudem wurde dieser von dem 21-Jährigen verweigert. Er musste sich daraufhin im Beisein der Polizeibeamten im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Bartholomä: Unfall beim Überholen

Auf der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Böhmenkirch überholte ein 51-Jähriger am Donnerstag kurz nach 18 Uhr mit seinem VW den vor ihm fahrenden VW eines 48-Jährigen. Beim Einscheren vor dem überholten Fahrzeug streifte er dieses, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Westhausen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Audi A 5 beschädigte eine 32-Jährige am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen Honda, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Baiershofener Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr den Audi A4 eines 55-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Die Beschädigungen entstanden entweder auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße oder auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/9559910.

Ellwangen: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend ereignete. Gegen 18.30 Uhr rollte der VW eines 49-Jährigen auf der Dalkinger Straße beim Anfahren auf den vor ihm stehenden Fiat eines 27-Jährigen auf, der hierbei wohl leicht verletzt wurde. Der 27-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Aufgefahren

Mit seinem Roller fuhr ein 16-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Straße Im Bann auf den VW Golf einer 46-Jährigen auf. Der Jugendliche stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Mit ihrem BMW fuhr eine 24-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr vom Parkhaus der St.-Anna-Klinik kommend, auf die Dalkinger Straße ein. Hierbei übersah sie den VW Up einer 20-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Bereits am Mittwochmittag zwischen 13.10 Uhr und 13.50 Uhr beschädigte der Fahrer eines Ford einen Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, konnten der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen; entsprechende Ermittlungen wurde vom Polizeirevier Ellwangen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Wirtschaftlicher Totalschaden

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 28-Jährige am Donnerstagabend bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Mit ihrem Ford befuhr sie gegen 23.35 Uhr die Kreisstraße 3268 zwischen Großdeinbach und Schwäbisch Gmünd. Hier unterschätzte sie eine Kurve und kam mit ihrem Pkw nach links von der Straße ab, wobei das Fahrzeug zunächst auf die rechte Fahrzeugseite kippte, letztendlich aber wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Geld aus der Hand gerissen

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, dass er am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr einen räuberischen Diebstahl begangen hat. Der Jugendliche riss in der Augustinerstraße einem Gleichaltrigen 65 Euro Bargeld aus der Hand. Als dieser den mutmaßlichen Täter aufforderte, das Geld zurückzugeben, schlug dieser ihn mit der Faust ins Gesicht. Außerdem trat er mit dem Fuß offenbar gegen die Beine und den Oberkörper seines Opfers, das durch den Angriff leichte Verletzungen davontrug. Der Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

